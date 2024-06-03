Призвали иностранцев инвестировать в крипотовалюту: украинские правоохранители разоблачили мошенников. Подробности и фото

Правоохранители разоблачили злоумышленников, среди которых было доверенное лицо вора в законе по прозвищу "Хмело", на создании мошеннической схемы. По информации следствия, участники преступной группировки через сети колл-центров обманули граждан из стран ЕС на несколько миллионов гривен под предлогом инвестирования в криптовалюту.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил первый заместитель руководителя прокуратуры Киевской области Андрей Сваток. Подозреваемым грозят длительные сроки заключения.

"Задержаны 2 организатора, среди которых доверенное лицо вора в законе по прозвищу "Хмело", и 12 участников, наладивших функционирование масштабной мошеннической схемы. Выдавая себя за представителей разработчика криптовалют с разных международных бирж, они побуждали людей к установлению спецприложений и переводу денег на подконтрольные им электронные кошельки. Далее создавали искусственную видимость увеличения вложенного капитала, провоцируя людей переводить большие суммы. Таким образом, они завладели несколькими миллионами гривен граждан из стран Европейского Союза", – рассказал Сваток.

Как отметили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры, злоумышленники запустили мощную рекламную кампанию о выгодных условиях инвестирования в криптовалюту. Заинтересованным гражданам из разных стран Европейского Союза звонили по телефону из колл-центров.

Правоохранители провели около 40 обысков на территории Киевской, Хмельницкой областей и города Киева. Изъяли 136 единиц офисной техники, документацию, около 1000 сим-карт, стартовые пакеты разных мобильных операторов, а также 64 520 долл. США, более 300 тыс. грн, 4 600 евро.

Задержанным доложено о подозрении по факту мошенничества, а также в зависимости от роли и участия каждого им инкриминировано создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили банковского руководителя и двух его пособий в мошенничестве. Злоумышленники, по версии следствия, с помощью поддельных документов сняли почти 6,2 млн. с банковского счета клиентки.

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