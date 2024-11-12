Призвал к поддержке Путина и захвату Украины: в Киеве СБУ разоблачила бывшую преподавательницу

В Киеве сотрудники СБУ разоблачили бывшую преподавательницу иностранного языка, призвавшую в соцсетях к поддержке российского правителя Владимира Путина. Кроме того, она выступала за захват Украины оккупантами.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Злоумышленникам грозит уголовная ответственность.

"Да, в Киеве разоблачена бывшая преподавательница иностранного языка, которая в соцсетях призвала к поддержке путина и захвату Украины", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, как добавили в Службе безопасности, в столице задержан 36-летний переселенец из Запорожья. Злоумышленник "сливал" в тематические Telegram-каналы геолокации украинских военных, в частности мобильных групп ТЦК.

Возбуждено уголовное производство по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период. А также за оправдание, признание правомерным, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Службы безопасности Украины задержали очередного "крота" российского ГРУ на Волыни. Предателем, собиравшим информацию для врага, оказался 30-летний военнослужащий подразделения охраны местного ТЦК.

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