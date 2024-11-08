Готовил серию воздушных ударов: СБУ задержала 'крота' российского ГРУ в рядах ТЦК на Волыни. Видео

Сотрудники задержали очередного "крота" российского ГРУ на Волыни. Предателем, собиравшим информацию для врага, оказался 30-летний военнослужащий подразделения охраны местного ТЦК.

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По заданию от куратора – кадрового сотрудника военной разведки РФ – он собирал данные о местах базирования подразделений ВСУ, СБУ и Нацполиции в регионе. Подробности раскрыли в Службе безопасности Украины.

"Военная контрразведка Службы безопасности при содействии командования Вооруженных сил Украины задержала российского агента, который готовил новую серию воздушных ударов РФ по Волыни. Им оказался 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК. По материалам дела, его дистанционно завербовал кадровый сотрудник военной разведки РФ, более известной как ГРУ", – говорится в сообщении.

В ходе спецоперации было установлено, что фигурант пытался установить и передать агрессору координаты мест базирования подразделений ВСУ, Службы безопасности и Национальной полиции. Для этого он на служебном автомобиле под видом рабочих поездок объезжал местность и фиксировал расположение военных объектов.

Кроме того, предателя интересовали координаты радиолокационных станций и зенитно-ракетных комплексов ВСУ, чтобы во время воздушных атак россияне могли обходить украинскую ПВО.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

"Военная контрразведка СБУ разоблачила российского агента, задокументировала его преступления и задержала. Одновременно были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению локаций Сил обороны. Во время обысков у задержанного изъят мобильный телефон с доказательствами его сотрудничества с РФ", – добавили в Службе.

В поле зрения вражеской разведки предатель попал благодаря родственникам в России, с которыми он поддерживал контакты и делился своими антиукраинскими убеждениями.

Следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили при процессуальном руководстве Волынской специализированной прокуратуры в сфере обороны.

Напомним, ранее стало известно, что СБУ задержала агента ФСБ, готовившего поджоги авто украинских воинов в Днепре. Им оказался 48-летний слесарь, обладавший практическими знаниями в области химии.

Сначала он по заданию куратора занимался установлением координат подразделений Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области, а также фиксировал последствия российских обстрелов Днепра. Когда же заслужил доверие – получил задание осуществить серию поджогов служебного транспорта Сил обороны и объектов "Укрзалізниці".