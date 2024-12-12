Призвал к госперевороту и убийству руководителей Украины: в Киеве задержали последователя партии Шария. Фото

Сотрудники СБУ задержали последователя запретной партии Шария. Пророссийский агитатор призывал к государственному перевороту в Украине и убийству руководителей нашей страны.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемому грозит тюремное заключение с конфискацией имущества.

"Служба безопасности задержала в Киеве пророссийского агитатора, призвавшего к насильственному захвату власти в Украине и убийству руководителей нашего государства. По данным следствия, фигурант был последователем запретной партии Шария и координировал свою подрывную деятельность с представителями первой "двадцатки" прокремлевской политсилы. Для распространения деструктивного контента он использовал свои Telegram- и YouTube-каналы, Instagram-страницу, а также другие соцсети с общей аудиторией почти 20 тысяч. пользователей", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, злоумышленник получал заказы на "разгон" тех или иных тем от подконтрольных Шарию пропагандистов, которые скрываются за границей и проводят информдиверсии по заказу российских спецслужб. Соответствующие инструкции поступали в виде "редакционных задач" через анонимные чаты в мессенджерах.

Во время обысков в жилище задержанного изъяты ноутбук, мобильный телефон, членские карточки "партии Шария", пророссийская литература и наркотики. Инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно подрывной деятельности фигуранта в пользу РФ.

По факту публичных призывов к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти, а также распространению материалов с призывами к совершению таких действий, возбуждено уголовное производство. Задержанному сообщили о подозрении. Также решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий фигуранта по факту хранения наркотиков. Злоумышленник находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к поджогу военного автомобиля в Святошинском районе Киева. Куратор российской спецслужбы обещал им 1 тысячу долларов США за "работу", денег они так и не получили.

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