По заказу врага подожгли военный автомобиль в Киеве: СБУ и Нацполиция задержали двух злоумышленников. Фото и видео

Сотрудники Нацполиции и СБУ задержали двух молодых людей, которые, по информации следствия, причастны к поджогу военного автомобиля в Святошинском районе Киева. Куратор российской спецслужбы обещал им 1 тысячу долларов США за "работу", которую они так и не получили.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение о том, что на одной из улиц района в частном секторе горит военный автомобиль. Пожар потушили, а во время осмотра места происшествия полицейские обнаружили доказательства, которые указывали на преднамеренный поджог машины, которая проходила техосмотр после выполнения боевых задач в Донецкой области.

"Работники отдела криминальной полиции в ходе проведения комплекса розыскных мероприятий задержали обоих фигурантов. Следователи установили, что 20-летний житель Днепропетровской области и 17-летний уроженец Сумщины приехали в Киев с целью заработать, предпочитая противозаконные методы. Вскоре через один из каналов в Telegram они связались с куратором из российских спецслужб, который пообещал выплачивать деньги за противоправные действия, направленные на дезорганизацию Сил обороны Украины", – добавили правоохранители.

Свои преступления злоумышленники должны были снимать на видео и отправлять заказчику. За поджог военного автомобиля молодым людям было обещано вознаграждение в размере 1 тысячи долларов США, которое они так и не получили. По факту препятствования законной деятельности Вооруженных сил Украины возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, причастен к поджогу автомобиля полиции. Таким образом нарушитель комендантского часа решил отомстить стражам порядка, которые ночью остановили его на улице.

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