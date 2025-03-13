Присвоили 14 млн на строительстве укрытий: БЭБ сообщило о подозрении участникам преступной группы в Киевской области

Детективы Территориального управления БЭБ в Киевской области сообщили о подозрении пяти участникам организованной преступной группы, которые присвоили более 14 млн грн, выделенных в рамках госпрограммы на закупку укрытий гражданской защиты для учебных заведений в Киевской области.

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Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Следствием установлено, что во время проведения закупок быстровозводимых защитных сооружений гражданской защиты для учебных заведений должностные лица частной компании, занимающиеся их изготовлением, по предварительному сговору с должностными лицами органов местного самоуправления, осуществили поставку и монтаж укрытий гражданской защиты, не соответствующих требованиям Государственных строительных норм и ДСТУ, в частности неотвратимых.

Кроме того, не проводились контрольные испытания укрытий перед снабжением и монтажом, а существующие выводы основывались исключительно на теоретических исследованиях. Также в тендерном предложении должностные лица предоставляли сертификаты соответствия на изделия, в которых указаны ложные сведения о соответствии государственным стандартам.

Детективы БЭБ провели обыски по месту производственных мощностей предприятия поставщика, месту жительства должностных лиц и учебных заведениях, которые приобрели непригодные укрытия гражданской защиты. В результате была изъята документация по уже выполненным контрактам по поставкам укрытий гражданской защиты в адрес учебных заведений, являющихся предметом досудебного расследования. Кроме того, проведен ряд дополнительных негласных следственных действий и собрана необходимая доказательная база.

Сотрудники Бюро сообщили о подозрении организатору преступной группы и двум исполнителям незаконной схемы по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), пособнику по ч. 5 ст. 27 и ч. 5 ст. 191 УКУ и должностному лицу управления образования одного из городских советов по ч. 2 ст. 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос об избрании мер фигурантам уголовного производства в виде заключения под стражу.

Санкция ч. 5 ст. 191 УКУ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности сроком до трех лет

Досудебное расследование продолжается.