Обворовал девушку, пока она готовила кофе клиентам: в Киеве задержали рецидивиста, который "работал" на вокзале. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в причастности к краже на железнодорожном вокзале. Пока девушка-бариста отвлеклась на приготовление напитков, злоумышленник похитил ее сумку с деньгами и личными вещами.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

К сотрудникам полиции, которые несут службы на территории Центрального железнодорожного вокзала, обратилась 21-летняя девушка. Она сообщила, что у нее похитили сумку с деньгами и личными вещами. Она рассказала, что работает баристой в местном кафе. Свою женскую сумочку она оставила возле себя на барной стойке, и пока занималась приготовлением кофе для клиентов не заметила, как ее вещи исчезли.

"Правоохранители оперативно установили личность злоумышленника, им оказался уроженец Донбасса, 1995 года рождения, ранее уже привлекавшийся к ответственности за имущественные преступления. Полицейские изъяли у задержанного похищенную сумку, средства и вещи потерпевшей и вернули их девушке", – рассказали в пресс-службе.

По факту кражи, совершенной в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Святошинском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к краже. Злоумышленник забрал из багажника авто туристический рюкзак с рыболовными принадлежностями, который в дальнейшем собирался продать.

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