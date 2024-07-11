Приносила более 1 млн грн ежемесячной прибыли: Нацполиция ликвидировала нарколабораторию, которую создал житель Киева. Видео

Правоохранители ликвидировали нарколабораторию, которая ежемесячно приносила злоумышленникам более 1 млн. грн. прибыли. Злоумышленники действовали на территории столицы, Киевщины и Винницкой области.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

"Полицейские установили, что организовал наркобизнес 37-летний житель столицы. Он привлек к преступной деятельности еще пятерых местных жителей. Так называемые лаборанты занимались изготовлением амфетамина. Для маскировки незаконной деятельности организатор обустроил нарколабораторию в частном доме Винницкой области и поставлял туда прекурсоры. Кроме того, он контролировал движение полученных от незаконной деятельности денег и распределял прибыль между участниками группы", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в полиции, мощности лаборатории позволяли злоумышленникам производить ежемесячно более 10 кг амфетамина. В целом такой "бизнес" приносил им более миллиона гривен дохода в месяц. Преступная группа действовала на территории столицы, а также Киевской и Винницкой областей.

Правоохранители провели 13 одновременных обысков и ликвидировали деятельность нарколаборатории. В ходе следственных действий изъяты амфетамин, каннабис, прекурсоры, лабораторное оборудование, автомобили, деньги, оружие и сотня патронов. Стоимость изъятых наркотических веществ и их компонентов по ценам черного рынка составляет более миллиона гривен.

Злоумышленники задержаны и сообщили им о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили две нарколаборатории. Во время обысков правоохранители изъяли "товар" более чем на 3,5 млн грн.

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