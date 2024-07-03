Изъяли "товара" более чем на 3,5 млн грн: в Киеве СБУ и полиция разоблачили две нарколаборатории. Фото и видео

В Киеве сотрудники СБУ и Нацполиции обезвредили две нарколаборатории. Во время обысков правоохранители изъяли "товар" более чем на 3,5 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности Украины в столице и области. Подозреваемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

"Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредила две нарколаборатории. В результате спецоперации задержаны семь участников, среди организаторов – 35-летний киевлянин, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за торговлю наркотиками. Установлено, что готовый "товар" наркоторговцы сбывали по двум каналам: первый – переправляли через почтовый сервис, второй – продавали через систему так называемых "закладок". Ежемесячно злоумышленники производили более 50 кг психотропов", – рассказали в пресс-службе.

Как отметили в Службе безопасности, для замаскированной переправки "продукции" дельцы скрывали его под видом биодобавок и отправляли исключительно проверенным "клиентам". Для конспирации расчет производился через электронный кошелек. После транзакции покупатель получал по телефону координаты тайника.

По оперативным данным компоненты для изготовления психотропов ввозились из одной из стран ЕС. По данным следствия, к организации одной из "лабораторий" причастны супруги киевлян. Они обустроили запрещенное производство на территории домовладения своего подельника на Черниговщине.

"Другую нарколабораторию четверо злоумышленников обустроили в квартире в Подольском районе столицы. Правоохранители задокументировали факты непосредственного изготовления и сбыта злоумышленниками крупных партий амфетамина, мефедрона и альфа-PVP", – добавили в СБУ.

Во время обысков правоохранители изъяли запрещенные вещества на сумму более 3,5 млн. гривен. Судом задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили ранее судимых злоумышленников, наладивших преступную схему распространения психотропов. Во время обысков у них изъяли "товар" на сумму около 400 тысяч гривен.

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