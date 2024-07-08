Военное преступление: в сети опубликовали момент удара российской ракетой Х-101 по "Охматдету". Фото и видео

Страна-террорист РФ в понедельник, 8 июля, целенаправленно обстреляла детскую больницу "Охматдет" ракетой Х-101. Ее обломки обнаружены на месте происшествия, а момент "прилета" зафиксировали камеры.

Видео дня

Удар по медучреждению был квалифицирован как военное преступление. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

"СБУ квалифицировала удар России по Национальной детской специализированной больнице "Охматдет" как военное преступление и открыла по данному факту уголовное производство. По предварительным данным следователей Службы безопасности, для огневого поражения медучреждения оккупанты применили стратегическую крылатую ракету Х-101. На месте трагедии уже найдены соответствующие доказательства: в частности, обломки корпуса задней части ракеты Х-101 с серийным номером и часть руля этой же ракеты", – сообщили в пресс-службе.

Следует добавить, что в соцсетях было опубликовано видео, на котором зафиксирован момент целенаправленного обстрела детского медицинского учреждения.

Х-101 – российская стратегическая крылатая ракета класса "воздух – земля" с использованием технологий понижения радиолокационной заметности. Широко используется в ходе российского вторжения в Украину в 2022 году.

Напомним, в понедельник, 8 июля, страна-агрессор РФ во время обстрела Киева попала в здание детского медицинского учреждения. Речь идет о больнице "Охматдет", где повреждены несколько корпусов, в том числе токсикологический. На место происшествия сразу прибыли все оперативные службы и неравнодушные украинцы, начавшие разбор завалов.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице во время воздушной тревоги утром 8 июля прогремели взрывы. В результате атаки зафиксировано падение обломков в нескольких районах столицы и попадание в детское медучреждение, есть пострадавшие и погибшие.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!