Приказывал убивать мирных жителей Киевщины: в Украине будут судить командира роты российской армии. Фото

В Украине за военные преступления будут судить командира роты армии страны-агрессора РФ. Злоумышленник предписывал убивать мирных жителей Киевщины.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Оккупанту грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Расследованием установлено, что во время оккупации села Липовка Бучанского района, выполняя приказ обвиняемого, его подчиненные военнослужащие из огнестрельного оружия выстрелили в гражданского пожилого человека. В то время он просто находился во дворе собственного домовладения и не представлял для них никакой угрозы. Из-за запрета оккупантов для гражданского населения свободно передвигаться по населенному пункту, мужчина не смог получить квалифицированную медицинскую помощь и умер", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что впоследствии оккупанты из танка расстреляли его дом, зная, что в нем находился раненый. Украинец сгорел вместе со зданием.

Следствие по факту военных преступлений завершено, а обвинительный акт в отношении командира роты 64 отдельной мотострелковой бригады ВС РФ по факту нарушения законов и обычаев войны направлен в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить дежурного военного преступника. Военнослужащий страны-агрессора РФ причастен к расстрелу гражданского автомобиля в Гостомеле Киевской области.

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