Приказал расстреливать гражданских: правоохранители установили убийцу женщины с 'красным маникюром' в Буче

Правоохранители установили личность убийцы жительницы Бучи Ирины Филькиной – женщины с "красным маникюром", фото которой облетело весь мир. Военным преступником оказался российский командир Артем Тареев.

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Об этом сообщили в пресс-службе Бучанского городского совета. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

"Следственное управление Нацполиции Украины установило личность военного РФ, причастного к убийству Ирины Филькиной в Буче – сотруднице компании "Эпицентр". Подозреваемым является Артем Тареев, 1995 года рождения, командир 234-го десантно-штурмового полка 76-й дивизии ПДВ РФ", – говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что по данным следствия, 5 марта 2022 года Тареев отдал приказ стрелять по всем гражданским лицам, которые появятся в районе перекрестка улиц Яблунской и Водопроводной в Буче.

В тот же день около 11:15 ехавшая на велосипеде Ирина Филькина была расстреляна российскими военными – в нее выпустили по меньшей мере 15 пуль из автоматического оружия и БМД-2. В общей сложности, по данным следствия, в результате приказа Тареева на улице Яблонской было убито 13 мирных жителей.

"Фото тела погибшей женщины с ярким красным маникюром стало одним из символов российских зверств во время оккупации Киевщины и облетело мировые медиа. Установление подозреваемого – это важный шаг в расследовании военных преступлений на территории Украины. Все причастные к убийствам мирного населения должны предстать перед международным правосудием", – отметили в горсовете.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении двум российским офицерам, причастным к военным преступлениям в Киевской области. В Буче они убили гражданского за проукраинскую позицию.

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