Пригласил несовершеннолетнюю девушку на встречу и ограбил: в Киеве будут судить 24-летнего молодого человека. Фото

В Киеве будут судить 24-летнего мужчину, обвиняемого в ограблении несовершеннолетней девушки. Он при встрече с новой знакомой отобрал ее личные вещи и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, в апреле в Подольское управление полиции поступило сообщение от пожилой женщины о том, что наглядно знакомый мужчина ограбил ее несовершеннолетнюю внучку.

"В ходе досудебного расследования правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 24-летний мужчина, предложивший новой знакомой 16-летней девушке встретиться. Когда она вышла к нему из дома, то выхватил ее личные вещи – сумку с мобильным телефоном и банковскими карточками и скрылся", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник, который после совершения преступления скрывался у знакомого, был найден и задержан. Следствие по факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу дела.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители оперативно задержали подозреваемого в ограблении продавщицы магазина. Нападавший, угрожая электрошокером и газовым баллончиком, забрал деньги из кассы и скрылся.

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