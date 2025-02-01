Приехали на заработки в Киев: злоумышленники избили и ограбили владельцев дома, которые их приютили. Фото

Правоохранители задержали двух парней, которые, по информации следствия, причастны к грабежу. Злоумышленники решили "отпраздновать" с алкоголем переезд в Киев, а когда им сделали замечания – избили приютивших их владельцев жилья, ограбили, а потом скрылись.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.

"К правоохранителям обратились двое горожан, 17 и 18 лет, с уведомлением о преступлении. Потерпевшие рассказали, что накануне им позвонил по телефону знакомый, который попросил приютить на несколько дней двух его друзей, которые хотели устроиться на работу в Киеве", – рассказали в пресс-службе

Отмечается, что гости приехали к вечеру и решили устроить застолье, которое длилось до середины ночи. Когда владельцы дома сделали молодым людям замечания – приезжие избили их и, убегая, забрали мобильные телефоны, ноутбук, повербанки и другие устройства, одежду и т.д. Злоумышленников задержали в Житомире в квартире товарища, где они намеревались скрыться. Ими оказались ребята, в возрасте 19 и 24 лет, последний ранее судимый за имущественные преступления.

По факту грабежа, сопряженного с насилием, совершенном в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве будут судить 64-летнего мужчину, который, по информации следствия, причастен к разбойному нападению. Злоумышленник выстрелил в ногу знакомого и забрал у него около 1,2 млн гривен.

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