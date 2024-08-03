Придумала болезнь, чтобы выманить у знакомого почти 260 тыс. грн: в Киеве за мошенничество будут судить женщину

В Киеве будут судить женщину, которая обманула знакомого почти на 260 тысяч гривен. Она выманивала у мужчины деньги якобы на лечение, а на самом деле тратила их на собственные нужды.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемой грозит до трех лет лишения свободы.

"В конце апреля в Святошинское управление полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его обманула знакомая. Правоохранители выяснили, что 27-летняя уроженка Киевщины придумала фейковую болезнь и, пользуясь доверием знакомого, постоянно просила у него деньги на лечение. Мужчина долгое время присылал злоумышленнице средства, но впоследствии понял, что его вводят в заблуждение, а деньги женщина тратит на собственные нужды", – рассказали в пресс-службе.

Следствие по факту мошенничества завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, правоохранители Киева разоблачили женщину, которая, по информации следствия, причастна к мошенничеству. "Волонтер" обманула граждан под предлогом сбора средств на генераторы и автомобили для украинских военных.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мужчину, находящегося в заключении в Лукьяновском СИЗО, обманул военнослужащего. Злоумышленник, по информации следствия, снял с карточки защитника Украины более 20 тысяч гривен.

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