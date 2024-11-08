Причастен к убийству гражданских в Гостомеле: будут судить офицера оккупантов. Фото

В Украине будут судить еще одного оккупанта, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Командир управления Росгвардии по Красноярскому краю причастен к расстрелу мирных жителей в Гостомеле.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, 25 февраля 2022 года командир управления росгвардии по Красноярскому краю вместе с другими офицерами находились в поселке Гостомель. Военнослужащие из России открыли прицельный огонь из автоматического огнестрельного оружия и расстреляли двух мирных жителей, которые ехали в авто по трассе. От полученных ранений мужчина и женщина скончались на месте", – рассказали в пресс-службе.

Следствие продолжается по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекших гибель человека, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Обвинительный акт в отношении командира управления Росгвардии по Красноярскому краю направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как писал OBOZ.UA, правоохранители сообщили о подозрении двум российским офицерам, причастным к военным преступлениям в Киевской области. В Буче они убили гражданского за проукраинскую позицию.

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