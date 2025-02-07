Причастен к разграблению имущества ЧАЭС на 1 млрд грн: сообщили о подозрении российскому генералу. Фото

Правоохранители установили личность еще одного военного преступника. Им оказался генерал-майор российской армии, причастный к разграблению имущества Чернобыльской АЭС.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Генерал-майору, заместителю начальника войск радиационной химической и биологической защиты (РХБО) по вооружению и научно-исследовательской работе с РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что во время временной оккупации Чернобыльской АЭС с 24 февраля по 31 марта 2022 года подозреваемый, вместе с другими российскими военнослужащими участвовал в разграблении и уничтожении имущества, которое, в частности принадлежало атомной электростанции.

Российский генерал должен был контролировать работу работающего персонала на АЭС и изучать техническую документацию технологических объектов и оборудование атомной станции. Одна он понял, что не может овладеть работой объекта при выводе ее из эксплуатации, в связи с чем его подчиненные просто вывезли имущество.

"Работники "Росатома" вывезли из Чернобыльской АЭС уникальную радиологическую лабораторию, источники ионизирующего излучения, почти 700 компьютеров, 344 служебных автомобиля и даже радиационные дозиметры. Общая сумма ущерба станции составила почти миллиард гривен. Оккупанты удерживали в заложниках работников АЭС и военных Национальной гвардии Украины, которые ее защищали", – уточнили в Нацполиции.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители установили личность еще одного военного преступника. Российский военный подозревается в жестоком обращении с гражданским населением Броварского района Киевской области.

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