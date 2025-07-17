Причастен к расстрелу гражданских и военнопленных на Киевщине: сообщили о подозрении российскому командиру. Фото

Сотрудники Насполиции установили личность еще одного военного преступника – командира российской армии. Злоумышленник причастен к расстрелу 19 гражданских и четырех военнопленных.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит пожизненное лишение свободы.

Как рассказали правоохранители, военные преступления совершили российские военнослужащие во время временной оккупации Киевщины в марте 2022 года. Следователи установили их командира – начальника штаба 5-й отдельной гвардейской танковой тацинской краснознаменной ордена Суворова бригады 36-й общевойсковой армии восточного военного округа ВС РФ, который отдавал преступные приказы.

"В марте 2022 года фигурант отдавал приказы убивать гражданских невооруженных местных жителей, обустроив боевые позиции между населенными пунктами Березовка и Бузова Бучанского района. российские убийцы расстреливали мирных людей, которые пытались выехать с территории, где шли боевые действия", – уточнили в пресс-службе.

Также российские военные казнили четырех наших защитников, которых взяли в плен. Кроме того, захватчики издевались над местным населением – пытали, имитировали расстрелы, удерживали в подвалах без воды и пищи.

На основании собранных доказательств российскому командиру сообщено о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенном с умышленными убийствами.

Как сообщал OBOZ.UA, сотрудники СБУ сообщили о заочном подозрении российскому комбригу и еще восьмерым военным РФ, причастным к военным преступлениям. Злоумышленники пытали гражданских во время оккупации Киевщины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!