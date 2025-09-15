Причастен к пыткам мирных жителей Киевской области: СБУ сообщила о подозрении оккупанту. Фото

Сотрудники СБУ сообщили о подозрении еще одному военному страны-агрессора РФ. Оккупант причастен к пыткам мирных жителей в Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Службы безопасности в Киеве и области. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Что известно

"Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного военного преступника РФ, который пытал гражданских во время временной оккупации Киевской области. Речь идет о Станиславе Анхееве – сержанте 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Восточного военного округа РФ", – говорится в сообщении.

Как рассказали в Службе безопасности, в марте 2022 года во время захвата села Катюжанка Вышгородского района вооруженный оккупант вместе с другими военными РФ на грузовом автомобиле передвигался по селу в поисках участников движения сопротивления.

Зайдя в один из домов, он потребовал от местного жителя признания в сотрудничестве с украинскими защитниками. Услышав отказ, злоумышленник начал жестоко пытать его: сначала сбил его с ног ударом, а затем бил прикладом автомата и ногами по различным частям тела.

В результате пострадавший получил многочисленные переломы ребер, травмы позвоночника и ушибы головы, спины и ног. Кроме этого, Анхеев запугивал мужчину, угрожал ему убийством и запретил покидать собственный дом.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Анхееву о подозрении по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Продолжаются комплексные мероприятия для привлечения оккупанта к ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине будут судить еще одного российского военного, который причастен к военным преступлениям в Буче Киевской области. Оккупант расстрелял женщину и ранил мужчину.

