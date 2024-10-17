Предложил помощь 81-летнему дедушке, а затем ограбил его: в Киеве задержали рецидивиста. Фото

Правоохранители Киева задержали ранее судимого мужчину, который, по информации следствия, причастен к грабежу в Подольском районе столицы. Злоумышленник встретил 81-летнего пенсионера в магазине, предложил провести домой, а затем выхватил кошелек с деньгами и скрылся.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях около 22:00 вечера к ним обратился 81-летний житель Подольского района с сообщением о преступлении. Пенсионер рассказал, что возвращался из продуктового магазина, как к нему подошел неизвестный мужчина и предложил провести домой.

"В дальнейшем, проведя киевлянина к его подъезду, злоумышленник выхватил кошелек из рук пожилого мужчины, оттолкнул его и скрылся. Оперативники провели комплекс розыскных мероприятий и установили личность злоумышленника. Им оказался 48-летний киевлянин, неоднократно судимый за совершение краж и наркопреступлений", – рассказали в пресс-службе.

Во время обыска у задержанного изъяли кошелек и карточки потерпевшего. По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, начато расследование, а задержанному сообщили о подозрении. В настоящее время он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области правоохранители задержали троих злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению на жителя Яготина. Нападавшие избили мужчину палкой и забрали его вещи.

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