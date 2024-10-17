Один бил мужчину палкой по голове, пока двое других воровали имущество и деньги: на Киевщине задержали злоумышленников. Фото

В Киевской области правоохранители задержали троих злоумышленников, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению на жителя Яготина. Нападавшие избили мужчину палкой и забрали его вещи.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"На днях в полицию с заявлением о нападении обратился пострадавший. Правоохранители выяснили, что один из злоумышленников наносил потерпевшему телесные повреждения палкой по голове, туловищу и конечностям, как в этот момент два других соучастника крали имущество пострадавшего. Нападавшие похитили: два мобильных телефона, разную компьютерную технику, банковские карты, а также деньги. После чего они скрылись с места происшествия", – рассказали в пресс-службе.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь, а правоохранители установили местонахождение и задержали трех фигурантов в процессуальном порядке. Ими оказались местные жители – один 25-ти и двое 36-летних граждан.

По факту разбойного нападения, совершенного по предварительному сговору группой лиц, в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанным сообщили о подозрении. В настоящее время мужчины находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские установили, где находилось украденное имущество и вернули его владельцу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали молодого человека за ограбление 11-летней девочки. Злоумышленник толкнул ребенка, который возвращался из школы, выхватил из ее рук мобильный телефон и скрылся.

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