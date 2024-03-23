Предложил донести сумку до дома: в Киеве рецидивист ограбил 75-летнюю пенсионерку. Фото

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, ограбившего 75-летнюю пенсионерку в Святошинском районе. Злоумышленник отобрал телефон у женщины и сдал его в ломбард.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от женщины о том, что в Святошинском районе ее ограбил неизвестный мужчина. Злоумышленник предложил потерпевшей донести сумки домой. Зайдя в подъезд, он увидел в сумке женщины телефон, выхватил его и скрылся.

"Полицейские пообщались с потерпевшей, установили маршрут движения злоумышленника и его личность. Правонарушителем оказался ранее судимый 19-летний уроженец Киевской области", – уточнили в полиции.

По факту грабежа, совершенного в условиях военного положения, возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к ограблению. Злоумышленник вырвал из рук пенсионерки телефон и сдал его в ломбард.

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