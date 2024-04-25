Требовала взятку: на Днепропетровщине 'на горячем' разоблачили главу райсуда. Фото

На Днепропетровщине НАБУ, САП и Национальная полиция разоблачили главу райсуда на получении взятки. Через посредника он потребовал 2,5 тыс. дол. США неправомерной выгоды за принятие решения в пользу лица по снятию ареста с имущества, конфискованного в рамках уголовного производства.

Об этом сообщили в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Правоохранительными органами был зафиксирован факт получения указанных средств через посредника и принятие решения в пользу лица.

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет о главе Верхнеднепровского районного суда Днепропетровской области Сергее Бурхане.

Посредник задержан в соответствии со ст. 208 УПК РФ.

Продолжаются первоочередные следственные действия. В результате проведенных обысков были изъяты средства, полученные и распределенные как неправомерная выгода.

Рассматривается вопрос об извещении подозрения председателю районного суда и посреднику.

Предварительная квалификация их действий по ч. 3 ст. 368 УК Украины – получение должностным лицом неправомерной выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили должностное лицо института НААН Украины и ее двух пособников на взятке более чем 21 тыс. долларов США. Деньги злоумышленники хотели получить, в частности, за возможность заключить договор аренды и обработки 453 га надлежащей государственному заведению земли.

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