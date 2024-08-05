Предлагал водительское удостоверение за 13 тыс. грн: в Киеве с поличным задержали злоумышленника. Фото

В Киеве правоохранители с поличным задержали дельца "со связями" в сервисном центре МВД. Злоумышленник предлагал женщине приобрести водительское удостоверение за 13 тысяч гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Правоохранители установили, что 51-летний киевлянин решил нагло зарабатывать на услугах Сервисных центров МВД. Мужчина предлагал решить любые вопросы с получением водительского удостоверения разных категорий без обучения и проблем на экзаменах в территориальных сервисных центрах. Так, делец предложил женщине договориться об успешной сдаче экзаменов для получения водительского удостоверения категории "А" на право управлять мотоциклом. За все попросил 13 тысяч гривен", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские задержали мужчину при получении им второй части средств на сумму 9000 гривен. В ходе обыска задержанного изъяли медицинские справки, мобильный телефон и деньги, полученные преступным путем.

По факту злоупотребления воздействием возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева разоблачили мошенника, который выселил пожилую женщину из трехкомнатной квартиры в Печерском районе и присвоил ее недвижимость. Для этого он подделал ее завещание и "похоронил" пенсионерку, предоставив "документы" о смерти.

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