Предлагал уклонитсам стать 'студентами' польского университета для выезда за границу: в Киеве ликвидировали очередную схему. Фото

В Киеве правоохранители ликвидировали еще одну схему незаконной переправки призывников за границу. Мужчина за 10 тысяч долларов США предлагал уклонистам стать "студентами" польского университета с целью выезда за границу.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

"Злоумышленник предлагал мужчинам призывного возраста поступить в высшее учебное заведение в Польше на очную форму обучения и таким образом избежать мобилизации и беспрепятственно пересечь государственную границу Украины. Свою услугу делец оценил в 10 тысяч долларов. По предварительной договоренности, киевлянин должен помочь "клиенту" успешно сдать онлайн экзамены", – рассказали правоохранители.

Отмечается, что кроме денег злоумышленник брал у мужчин весь пакет документов, необходимый для поступления на учебу. Впоследствии он обещал предоставить приглашение от польского университета, что было бы основанием для выезда за границу. На переговоры с потенциальными "студентами" мужчина приезжал на не принадлежащих автомобилях бизнес-класса, пытаясь произвести впечатление на "клиентов".

Следователи задержали новолуния во время передачи ему оговоренной суммы средств от 25-летнего "абитуриента". Задержанным оказался 24-летний юрист. Ему сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киевской области сотрудники СБУ разоблачили заместителя директора финансового колледжа и двух его подчиненных, организовавших схему уклонения от мобилизации. Они задним числом оформляли мужчин в аспирантуру, что давало возможность отсрочки и выезда за границу.

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