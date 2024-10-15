Оформляли мужчин в аспирантуру: на Киевщине работники колледжа организовали схему уклонения от мобилизации

В Киевской области сотрудники СБУ разоблачили заместителя директора финансового колледжа и двух его подчиненных, организовавших схему уклонения от мобилизации. Они задним числом оформляли мужчин в аспирантуру, что давало возможность отсрочку и выезд за границу.

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Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины. Подозреваемым грозит до 8 лет лишения свободы.

"Розаблачен заместитель директора финансового колледжа и два его подчиненных, которые "задними числами" оформляли своих клиентов в аспирантуру. Для реализации преступления фигуранты "сопровождали поступление" уклонявшихся в частный научно-исследовательский институт как студентов колледжа, в котором они на самом деле не учились", – говорится в сообщении.

Как отметили в Службе безопасности, таким образом уклонявшиеся получали возможность на отсрочку от мобилизации и выезда за границу. Стоимость таких "услуг" составляла до 8 тыс. долларов США с "клиента".

В Киевской областной прокуратуре добавили, что правоохранители зафиксировали более 50 таких фактов. В ходе обысков у злоумышленников изъяли удостоверения аспирантов, списки военнообязанных, а также записи о суммах полученных средств. Злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали преподавателя одного из вузов, который, по информации следствия, обещал мужчине помочь в оформлении на работу в организацию, занимающуюся разминированием. Получение брони от мобилизации злоумышленник оценил в 10 тысяч долларов.

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