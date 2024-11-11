Предлагал клиентам оружие, взрывчатку и наркотики: в Киеве будут судить 'бизнесмена'. Фото

В Киеве будут судить мужчину, который, по информации следствия, причастен к сбыту оружия и взрывчатке. Кроме того, "бизнесмен" предлагал своим клиентам большой выбор наркотиков и психотропов.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В столице на скамье подсудимых оказался мужчина, сбывавший оружие, взрывчатку и наркотики. Полицейские провели обыски по месту жительства 50-летнего киевлянина и в гаражном помещении, откуда изъяли переработанные пистолеты, патроны, гранаты Ф-1 с запалами и около сотни патронов разного калибра, а также Альфа-PVP, амфетамин, каннабис и МДМА", – рассказали в пресс-службе.

В полиции добавили, что ориентировочная стоимость изъятых запрещенных веществ по ценам "черного" рынка достигала около 500 тысяч гривен. Ежемесячная прибыль дельца составила около 200 тысяч гривен.

Следствие по этим фактам завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали двух мужчин и женщину, которые, по информации следствия, причастны к продаже наркотиков. Злоумышленники сбывали кокаин на территории города во время личных встреч с "клиентами".

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