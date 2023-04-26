Правоохранители задержали иностранца, который в Киеве вербовал украинок для сексуального рабства за границей. Фото

Правоохранители Киева разоблачили иностранца, организовавшего международный канал торговли людьми. Злоумышленник подыскивал и вербовал украинок для отправки их за границу для сексуальной эксплуатации.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Злоумышленник подыскивал в Киеве женщин, которые оказались в затруднительном материальном положении и вербовал их с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации на территорию другого государства. Для этого мужчина во Львов. Его задержали на пропускном пункте через государственную границу Украины во время попытки переправить за границу двух завербованных украинок", – рассказали в полиции.

Задержанному, иностранцу, 1998 года, сообщили о подозрении в торговле людьми. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

"В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление преступных связей злоумышленника и других потерпевших от его деятельности", – добавили правоохранители.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевщины разоблачили международный канал торговли людьми. Злоумышленница вместе с пособиями продавала женщин в сексуальное рабство, а ежемесячный доход от "работы" одной девушки составлял более 15 тысяч евро.

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