Продавала девушек в сексуальное рабство: на Киевщине женщина организовала международный канал торговли людьми. Видео

Правоохранители Киевщины разоблачили международный канал торговли людьми. Злоумышленница вместе с пособниками продавала женщин в сексуальное рабство, а ежемесячный доход от "работы" одной девушки составлял более 15 тысяч евро.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Организаторше "бизнеса" грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Правоохранители Киевщины разоблачили канал торговли людьми. Начиная с 2022 года 21-летняя организатор с привлечением пособников вербовала и переправляла за границу женщин в возрасте от 17 до 35 лет. Там они предоставляли услуги сексуального характера за денежное вознаграждение", – рассказали в полиции.

Правоохранители добавили, что украинок отправляли в Литву, ОАЭ и Княжество Монако. Ежемесячный доход от сексуальной эксплуатации одной девушки составил более 15 тысяч евро. В результате действий злоумышленников пострадали более 10 человек.

"Работники управления миграционной полиции помешали злоумышленникам переправить через государственную границу 21-летнюю украинку. В последний момент ее высадили из автобуса на одном из пограничных пропускных пунктов", – уточнили в пресс-службе.

Во время обысков полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, блокноты, черновые записи и другие вещественные доказательства. Организаторше "бизнеса" сообщили о подозрении в торговле людьми.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержала группу злоумышленников, подозреваемых в организации работы сети домов разврата на территории Киева. Ежедневный заработок "фирмы" составлял от 25 до 150 тысяч гривен.

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