Правоохранители сообщили о подозрении пяти оккупантам, которые насиловали жительницу Киевщины

Правоохранители сообщили 5 военным страны-террориста РФ о подозрении в изнасиловании жительницы Киевской области. Кроме того, оккупанты проводили рейды, во время которых грабили и запугивали местных жителей расправой.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции. За совершение военных преступлений захватчикам грозит ответственность посредством длительных сроков заключения.

"Полицейские установили, что с конца февраля по конец марта 2022 года военные РФ полностью контролировали территорию Бучанской городской территориальной общины, разместив там боевую технику. Захватчики проводили рейды, во время которых грабили и запугивали местных жителей расправой", – рассказали в пресс-службе.

Во время одного из таких рейдов они ворвались в дом местных жителей и, угрожая оружием, заставили женщину зайти в гараж, где по очереди изнасиловали его. Сексуальное насилие над потерпевшей военные преступники совершали систематически, в течение длительного времени.

"Сначала полицейские установили четырех военных РФ, которые глумились над женщиной. Им объявили о подозрении. В настоящее время идентифицированы еще пять насильников – военнослужащих 37-й отдельной гвардейской мотострелковой донской будапештской красного флага ордена красной звезды", – уточнили в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта. Военный страны-террориста РФ грабил и лишал свободы жителей Киевщины, угрожая им оружием.

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