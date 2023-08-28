Правоохранители сообщили о подозрении оккупанту, который в Буче расстрелял безоружного охранника супермаркета. Фото

Правоохранители сообщили о подозрении еще одному российскому оккупанту. В феврале 2022 злоумышленник в Буче Киевской области расстрелял охранника супермаркета, выполняя преступный приказ своего руководства.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"По данным следствия, 27 февраля 2022 года во время движения колонны российских войск в городе Буча, старший офицер России с помощью радиосвязи, распространявшегося на боевые машины батареи, отдал приказ идентифицировать всех лиц, одетых в черную одежду, как врагов. Этим приказом он нарушил принцип различения, так как большое количество гражданского населения могло иметь атрибуты черного цвета. Такая "идентификация врага" могла повлечь случайные потери жизни среди гражданского населения и ранения гражданских лиц", - подчеркнули в прокуратуре.

В Буче возле магазина NOVUS оккупанты заметили местного жителя, который работал там охранником и был одет в служебную одежду черного цвета с обозначением "Охрана NOVUS". У мужчины не было оружия и он не представлял никакой угрозы для военных страны-агрессора, но они решили выполнить преступный приказ и убили украинца.

Военнослужащему РФ – старшему наводчику 1-й самоходной артиллерийской батареи в составе 76-й десантно-штурмовой дивизии РФ было доложено о нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством. Следователи устанавливают других причастных к совершению этого преступления.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харькове начался судебный процесс над шестикратным спортсменом-рекордсменом, марафонцем и велосипедистом, обвиняемым в наведении ракет по центру города. 62-летний Андрей Нечепоренко, по данным следствия, ездил по Харькову на велосипеде и делал фото для российской разведки и корректировок последующих ударов.

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