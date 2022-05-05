Правоохранители сообщили о подозрении двум оккупантам из Бурятии: пытали и грабили мирных жителей Киевщины

Правоохранители сообщили о подозрении двум российским военнослужащим, уроженцам Бурятии РФ, в нарушении законов и обычаев войны. Злоумышленники пытали и ограбили мирных жителей в Бучанском районе Киевщины, в том числе, женщин и детей.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Оккупантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщили правоохранители, подозреваемыми являются двое военнослужащих полка особого назначения города Ангарск РФ, уроженцы Бурятии.

"По данным следствия, в марте 2022 года, находясь в селе Бузова Бучанского района, подозреваемые жестоко обращались с мирным населением, среди которых женщины и дети. Вместе с другими военнослужащими они ворвались в частный дом, угрожая оружием, избивали и пытали четырех мужчин на глазах женщин и малолетних детей. Последним также угрожали применением оружия", – рассказали в полиции.

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После издевательств над мирным населением, оккупанты ограбили потерпевших – забрали деньги и ценные вещи.

"Решается вопрос о объявлении подозреваемых в международный розыск", – резюмировали в полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители сообщили о подозрении командиру подразделения Управления федеральной службы войск нацгвардии РФ Сергею Колоцею в нарушении законов и обычаев войны. Он может быть причастен к убийствам и пыткам мирных жителей Бучи Киевщины.