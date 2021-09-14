Правоохранители провели проверку в городке возле реки Коник в Киеве из-за незаконной добычи песка – АННУ

Правоохранительные органы под руководством Генеральной прокуратуры Украины, провели ряд следственных действий на территории элитного городка у реки Коник в Голосеевском районе Киева. Арестовано оборудование, которое было задействовано в незаконной добыче песка.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации Нерудные Недра Украины. Отмечается, что сама ассоциация, различные издания и активисты неоднократно писали о несанкционированной добыче песка, которая много лет ведется в Голосеевском районе столицы, возле реки Коник. И элитный городок, который здесь построен, значительным образом расположен именно на украденном намытом песке.

Как отмечают в Ассоциации, владельцем городка является довольно известный Шамиль Самусев. Возможно, это и является причиной, по которой, несмотря на множество уголовных производств, кражи песка продолжались и по сей день.

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На участке реки Коник в разное время были расположены до пяти различных земснарядов. Конечно, любые средства навигации на этих плавсредствах или не работают, или просто отсутствуют. Сообщаем, что Ассоциация совместно с Государственной геологической службой и Министерством инфраструктуры разрабатывают порядок фиксации и надзора за плавсредствами, задействованными в добыче речного песка. Цель – сделать все задействованные в добыче плавсредства прозрачными и подконтрольными для общества и контролирующих органов.

Следственные действия продолжаются... Ждите дальнейшую информацию.