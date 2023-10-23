Правоохранители Киевщины задержали на взятке в $8 тыс. служащего АМКУ. Фото и подробности

Правоохранители Киевщины задержали при получении взятки сотрудника одного из отделов Антимонопольного комитета Украины. Подозреваемый обещал предпринимателю за 8 тыс. долларов США не применять к нему штрафные санкции за нарушение законодательства.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной прокуратуры. Злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

"По данным следствия, госслужащий требовал и получил от директора общества 8000 долларов США. За эту сумму он обещал предпринимателю не применять к нему штрафные санкции за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции", – рассказали в прокуратуре.

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Со своей стороны в пресс-службе СБУ добавили, что подозреваемый требовал взятки с представителей коммерческих структур, чтобы "закрыть глаза" на выявленные у них нарушения антимонопольного законодательства и не принимать в отношении них административные санкции. Задокументировано, как госслужащий "обложил данью" местную компанию, которая занимается оптовой торговлей химическими средствами и техникой для очистки.

Правоохранители сообщили о подозрении главному специалисту одного из отделов Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины по факту получения неправомерной выгоды. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, прокурор Фастовской окружной прокуратуры задержан из-за получения взятки в размере 30 тыс. долларов, или около миллиона гривен. Фигуранта поймали на горячем – при получении части суммы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который подстрекал гражданина дать взятку судье в размере 10 тысяч долларов США. По словам злоумышленника, это требовалось для принятия решения по делу о разделе имущества между наследниками

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