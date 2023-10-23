В Киеве разоблачили адвоката, который подстрекал мужчину дать $10 тыс. взятки судье. Фото и подробности

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении адвокату, который подстрекал гражданина дать взятку судье в размере 10 тысяч долларов США. По словам злоумышленника, это было нужно для принятия решения по делу о разделе имущества между наследниками.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

"Установлено, что в июле 2023 года адвокат ввел в заблуждение гражданина. Он подстрекал его к даче неправомерной выгоды якобы судье одного из районных судов столицы за принятие положительного решения по гражданскому делу о разделе имущества между наследниками. При этом подозреваемый намеревался оставить сумму неправомерной выгоды себе и распорядиться ею по своему усмотрению", – рассказали в пресс-службе.

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В прокуратуре отметили, что адвокат был задержан после передачи ему оговоренной суммы средств в размере 10 тыс. долларов США. Причастность судьи к этому правонарушению следствие не установило.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в законченном покушении на завладение чужим имуществом путем обмана и подстрекательстве к предоставлению должностному лицу неправомерной выгоды.

Как сообщал OBOZ.UA, прокурора Фастовской окружной прокуратуры задержали из-за получения взятки в размере 30 тыс. долларов, или около миллиона гривен. Фигуранта поймали "на горячем" – при получении части суммы. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы.

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