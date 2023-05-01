Правоохранители Киевщины разоблачили мужчину, который продавал девушек в сексуальное рабство за границу. Фото и видео

Правоохранители разоблачили жителя Сумщины, который с сообщниками организовал международный канал торговли людьми. Злоумышленники в Telegram-каналах предлагали женщинам "работу" в секс-индустрии, обещая доход от 1000 евро в день.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Виновным грозит до 12 лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В Telegram-каналах 34-летний житель Сумщины вместе с сообщниками предлагали молодым женщинам высокооплачиваемую работу в разных странах мира: Греции, Франции, ОАЭ, Швеции, Германии, Норвегии. После того, как женщины соглашались, организатор покупал билеты, снимал жилье и переправлял через государственную границу Украины", – рассказали в полиции.

Правоохранители уточнили, что злоумышленники обещали девушкам доход за такую "работу" от 1000 евро в день. По факту торговли людьми открыто уголовное производство.

Напомним, правоохранители задержали группу злоумышленников, подозреваемых в организации работы сети публичных учреждений на территории Киева. Ежедневный заработок "фирмы" составлял от 25 до 150 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киевщины разоблачили международный канал торговли людьми. Злоумышленница вместе с пособниками продавала женщин в сексуальное рабство, а ежемесячный доход от "работы" одной девушки составлял более 15 тыс. евро.

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