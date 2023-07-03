Правоохранители Киева разоблачили организаторов сервиса, позволявшего россиянам анонимно звонить в Украину. Фото

Правоохранители Киева совместно с СБУ пресекли работу незаконного сервиса, позволяющего иностранцам анонимно звонить по телефону в Украину. Этим каналом также пользовались россияне, что создавало дополнительную угрозу национальной безопасности нашего государства.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам стражей порядка, группа злоумышленников наладила схему получения незаконной прибыли от несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей.

"Злоумышленники создавали неконтролируемые украинскими операторами каналы связи и обеспечивали соединение абонентов разных государств, в том числе государства-агрессора с абонентами в Украине", – рассказали в полиции.

В состав организованной преступной группы входило четыре человека. Организатором самой схемы оказалась 26-летняя киевлянка, приобщившая к сотрудничеству уроженку Ивано-Франковской области, 1987 года рождения, житомирянина, 1986 года рождения, и жителя Запорожья, 1978 года рождения.

Как уточнили в пресс-службе СБУ, по имеющимся данным, еженедельно эта незаконная деятельность приносила дельцам до 50 тыс. долл. США. Чтобы "запутать следы", организаторы "бизнеса" использовали подставных лиц из социально незащищенных слоев населения.

По местам проживания и работы сообщников проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты черновые записи, компьютерная техника, мобильные телефоны и деньги, полученные от незаконной деятельности. По факту несанкционированного вмешательства в работу электронных коммуникационных сетей открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители Киева разоблачили мужчину, который может быть причастен к мошенничеству. Злоумышленник под предлогом оформления единовременной материальной помощи получил доступ к банковскому счету гражданки и завладел ее средствами в размере около 350 тысяч гривен.

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