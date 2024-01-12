Зарабатывали до 100 млн грн в год: у Киеве разоблачили наркогруппировку. Фото и видео

Правоохранители Киева прекратили деятельность группировки, занимавшейся распространением наркотиков. "Бизнес" приносил прибыль в 100 миллионов гривен в год, а во время обысков у них изъяли "товара" более чем на 20 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции и пресс-службе Офиса генпрокурора. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, в состав группировки входило девять местных жителей, в возрасте от 27 до 52 лет, а организовал незаконный бизнес 35-летний киевлянин. Злоумышленники "работали" на территории столицы и Киевской области.

"Организатор обеспечивал поставки наркотиков и психотропов из-за границы в Украину и администрировал собственный Telegram-канал, где предлагал "клиентам" разные виды запрещенных веществ. За хранение и фасовку "товара" отвечал старший по возрасту мужчина, гражданин иностранного государства, а остальные фигуранты обеспечивали сбыт "товара", доставляя заказ покупателям по указанию лидера группировки. В общей сложности, по имеющейся у правоохранителей информации, такой "бизнес" приносил им около 100 миллионов гривен прибыли в год", – рассказали в пресс-службе.

Во время обысков у основных участников наркогруппировки были обнаружены и изъяты расфасованные кокаин, мефедрон, каннабис, почти две тысячи электронных сигарет с экстрактом каннабиса и около полутора тысяч дополнительных картриджей к ним. Кроме того, изъяты три пистолета с патронами, два охотничьих карабина, оборудование для майнинга криптовалюты, деньги и семь автомобилей. По предварительным подсчетам стоимость изъятых веществ по ценам "черного" рынка составляет более 20 миллионов гривен.

Открыто уголовное производство по факту незаконного производства, изготовления и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а злоумышленникам сообщили о подозрении. Однако после проведения всех необходимых экспертиз будет решаться вопрос о переквалификации данного преступления на более трудный.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили международный наркосиндикат, действовавший на территории трех регионов Украины, в том числе Киева. Группировка из 44 участников была привлечена к "бизнесу", который приносил 135 млн грн прибыли в год.

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