Повреждены здания в нескольких районах, среди пострадавших – дети: Кличко рассказал о последствиях ракетной атаки на Киев

В результате ракетной атаки в Киеве 23 января повреждено несколько зданий в разных районах города. Предварительно 18 человек пострадали, среди них есть дети.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Все экстренные службы продолжают работать на местах падения обломков.

"В Киеве в результате российской ракетной атаки по состоянию на этот час пострадали 18 человек. Из них 13 – госпитализированы, в том числе трое детей. Тринадцатилетнему парню и четырем взрослым медики оказали помощь на месте. Одну женщину доставили в реанимацию и продолжают оказывать интенсивную помощь. Пострадала живая!", – подчеркнул Кличко.

По его словам, в Святошинском районе в результате падения обломков повреждены балконы с 1 до 5 этажа жилого дома и 4 квартиры. В другом доме обнаружили неразорванную боевую часть ракеты – жителей эвакуировали. Также в этом районе загорелось нежилое двухэтажное здание. По другому адресу – горели автомобили.

В Соломенском районе, в многоквартирном доме взрывной волной выбило окна. Кроме того, в нескольких квартирах произошло возгорание. Также разрушения получило двухэтажное нежилое здание. В Печерском районе в результате попадания в нежилое здание произошел пожар. В ходе ликвидации последствий обстрела был обнаружен один пострадавший.

В Дарницком районе зафиксировано несколько мест падения обломков, в том числе на крышу 9-этажного жилого дома – без возгорания и вблизи территории детского сада – тоже без дальнейшего горения.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 23 января, страна-агрессор РФ нанесла ракетный удар по Киевской области. Силы ПВО отразили атаку врага, однако, к сожалению, обломки ракет повредили жилые дома, автомобили, заведения, ранены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!