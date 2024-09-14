Повреждены дома: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

В ночь с 13 на 14 сентября страна-террорист РФ снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, обломками сбитых БПЛА, в частности, повреждены частные дома и автомобиль.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаковать нашу область ударными дронами. Тревога продолжалась всю ночь. В области работали силы ПВО. Есть сбитые цели. Пострадавших нет. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что в результате падения обломков сбитых целей фиксируются повреждения в двух районах области. В одном из них – два частных дома и хозяйственное сооружение. В другом – остекление в многоквартирном доме и автомобиль.

"Хозяевам поврежденных домов будет оказана необходимая помощь. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий ночной атаки", – резюмировал Кравченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 14 сентября российские кафиры атаковали "Шахедами" Киев. В столице работала противовоздушная оборона.

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