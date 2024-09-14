Россия ночью атаковала Киев 'Шахедами': обломки упали на территории коммунального предприятия

В ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали "Шахедами" Киев. В столице работала противовоздушная оборона.

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Обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия в Оболонском районе. Об этом сообщил в Telegram городской голова Виталий Кличко. Мэр отметил, что пожара не было. На место были направлены экстренные службы.

Напомним, также утром 14 сентября вражеская армия ударила КАБом по Харькову. В Холодногорском районе города есть попадания по гаражному кооперативу.

Кроме того, вечером 13 сентября россияне вывели в акваторию Черного моря четыре ракетоносителя. Все они оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр" – суммарный залп может быть до 24 единиц. Украинцев призывали идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и следить за сообщениями ПС.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью, 13 сентября, россияне запустили против Украины 26 ударных беспилотников типа Shahed. Силы ПВО во время ночного воздушного боя уничтожили 24 дрона.

– Военные преступники атаковали, в частности, Одессу и Одесский район дронами-камикадзе. Обломками сбитых ударных беспилотников повреждены гаражи, жилые дома и легковые автомобили.