Повреждены дома и машины: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Россия в понедельник, 2 сентября, снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы ПВО, обломками повреждены частные дома и авто

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз атаковал нашу область ракетами и БПЛА. Тревога объявлялась дважды. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА уточнил, что по состоянию на 7:30 в результате падения обломков сбитых целей произошло возгорание лесной подстилки и пожар сухой травы в трех районах области. Есть информация о повреждении 3 частных домов и 2 автомобилей. Оперативные группы продолжают работу по фиксации и ликвидации последствий атаки противника.

Напомним, во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось горючее, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

Как сообщал OBOZ.UA, Как сообщал OBOZ.UA, утром 2 сентября российские войска совершили комбинированную атаку по Киеву с применением большого количества крылатых и баллистических ракет. В городе раздавались взрывы, работала ПВО, из-за падения обломков в четырех районах столицы зафиксированы разрушения и пожары.

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