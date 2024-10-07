Повреждены дома и авто: в КОВА рассказали о последствиях очередной атаки российской на Киевщину. Фото

В ночь на 10 сентября Россия снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, в результате падения обломков, в частности, повреждены частные дома.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг не прекращает атаку на Киевщину. Сегодня ночью и утром наш регион был атакован ударными дронами и ракетами. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших у населения нет. Падения обломков сбитых целей фиксируются в 4-х районах области… Пожары, возникшие в результате падения обломков, оперативно ликвидированы", – рассказал Кравченко.

В пресс-службе полиции Киевщины уточнили, что по состоянию на 11:30 известно, что в одном из районов были повреждены три частных дома, складское помещение и два автомобиля. На месте продолжают работу следственно-оперативные группы и другие профильные службы.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Киеве в понедельник, 7 октября, утром во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Страна-агрессор атаковала Украину с помощью ракет "Кинжал", а позже стало известно о падении обломков в нескольких районах города.

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