В Киеве были слышны взрывы, зафиксировано падение обломков ракет: все подробности

В Киеве в понедельник, 7 октября, утром во время воздушной тревоги раздалось несколько взрывов. Страна-агрессор атаковала Украину с помощью ракет "Кинжал", а позже стало известно о падении обломков в нескольких районов города.

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Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ. Жителей страны призвали не игнорировать сообщения об опасности.

"Скоростная курсом на Киев", – сообщили в ПС ВСУ после объявления воздушной тревоги.

Со своей стороны, мэр Киева Виталий Кличко предупредил киевлян о работе сил противовоздушной тревоги.

"В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях! Ракетная опасность продолжается", – добавил Кличко.

Специализированный Telegram-канал monitor со своей стороны напомнил, что кроме работы сил ПВО жители столицы могли слышать громкие звуки от прохождения "Кинжалов" мимо Конуса Маха.

"Сегодня утром, около 08:30 враг нанес ракетный удар по Киеву. Предварительно, российские войска применили аэробалистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" с носителей МиГ-31К. В столице работало ПВО. По предварительным данным, все воздушные цели были успешно уничтожены. В результате ракетной атаки в двух районах столицы зафиксировано падение обломков – в Голосеевском и Соломенском районах. По информации, на эту минуту – в городе без разрушений и пострадавших. Данные оперативного сведения уточняются", – добавили в КГВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в понедельник, 7 октября, защитники неба вторую ночь подряд отражали дроновую атаку РФ на Киев. В воздушном пространстве столицы они уничтожили около 15 ударных БПЛА типа Shahed.

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