Поврежден дом, горел травяной настил: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-агрессор РФ в четверг, 29 августа, снова атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе и ракет. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг в очередной раз атаковал Киевщину ударными дронами. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые цели. По состоянию на 9.00 попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры не допущено. Пострадавших среди населения нет", – рассказал Кравченко.

Глава Киевской ОВА добавил, что падения обломков фиксируются за пределами населенных пунктов на открытых участках местности. В трех районах области они повлекли за собой пожары травяного настила. Также есть информация об одном поврежденном частном доме. В нем выбиты окна.

Напомним, во время масштабной российской атаки на Украину в одном из населенных пунктов Обуховского района "Шахед", у которого закончилось горючее, упал на частный жилой дом. В результате взрыва часть здания была уничтожена.

Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска в ночь на 29 августа направили ударные дроны-камикадзе типа Shahed-136 в Киев. В столице и в окрестностях работали Силы противовоздушной обороны: около десятка целей были сбиты, обломки упали на детскую площадку и залетели в квартиры.

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