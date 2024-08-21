Поврежден дом, есть обрывы линий электросетей: в КОВА рассказали о последствиях российской атаки на Киевщину

Страна-террорист РФ в ночь на 21 августа атаковала Киевщину с помощью дронов-камикадзе. В области работали силы ПВО, есть сбитые вражеские объекты.

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Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко, передает пресс-служба КОВА. Жителей региона призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"Враг продолжает атаковать нашу область ударными дронами. Воздушная тревога продолжалась всю ночь и утро более 9 часов. В области работали силы ПВО. Есть сбитые враждебные цели. Попаданий в объекты критической и жилой инфраструктуры нет. Пострадавших нет. Спасибо нашим силам ПВО за надежную защиту", – рассказал Кравченко

Глава Киевской ОВА добавил, по состоянию на 11:00 в результате падения обломков сбитых целей зафиксировано повреждение одного частного дома, обрывы линий электросетей. Также в одном из районов возник пожар травяного настила, который уже ликвидировали спасатели.

Кравченко уточнил, что большая часть обломков вражеских целей фиксируется вне населенных пунктов на открытых участках местности.

Как сообщал OBOZ.UA, страна-террорист РФ в ночь с 20 на 21 августа атаковала Украину с помощью дронов-камикадзе. По предварительной информации в сторону Киева враг запустил в десяток БПЛА, но силами и средствами ПВО они были сбиты.

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