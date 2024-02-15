На Оболони оторвал зеркала у авто и пытался скрыться: в Киеве задержали хулигана. Фото

В Оболонском районе Киева мужчина повредил несколько автомобилей, а затем скрылся. Злоумышленника оперативно задержали неподалеку от места происшествия.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной патрульной полиции. Нарушителем занимаются следователи.

"Накануне полицейские получили уведомление о хулиганстве в Оболонском районе. Мы немедленно прибыли на место, где встретили заявителя. Мужчина рассказал, что видел, как неизвестный повредил чужие автомобили, после чего побежал в неизвестном направлении. Мы осмотрели близлежащую территорию и обнаружили подозрительного мужчину, скрывавшегося за автомобилями. Заявитель узнал хулігана", – рассказали в пресс-службе.

Как свои действия объяснил нарушитель, пока неизвестно. Его задержали и с ним общаются следователи.

Напомним, в Днепровском районе Киева правоохранители задержали мужчину, который может быть причастен к хулиганству. Якобы он приставал к прохожим и угрожал им ножом.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители задержали ранее судимую женщину, подозреваемую в совершении хулиганства. Злоумышленница бейсбольной битой повредила четыре автомобиля, припаркованные во дворе многоэтажки в Дарницком районе столицы.

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