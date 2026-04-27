Потерял равновесие и упал на рельсы: на Киевщине поезд смертельно травмировал мужчину. Подробности трагедии

В Обуховском районе Киевской области поезд "Черкассы – Киев" сбил мужчину. К сожалению, от полученных травм пострадавший погиб на месте происшествия.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Все обстоятельства трагического случая установят следователи.

Что известно

Как рассказали правоохранители, в воскресенье, 26 апреля, к ним поступило сообщение от медика о том, что в селе Пустовиты Мироновской территориальной общины на железной дороге мужчина получил смертельные травмы.

"Полицейские предварительно установили, что скоростной пассажирский поезд сообщением "Черкассы-Киев" сбил 49-летнего мужчину. Он находился вблизи железнодорожных путей и, потеряв равновесие, упал на железнодорожный рельс, когда приближался электропоезд. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия", – добавили в пресс-службе.

Трагедии на железной дороге

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!