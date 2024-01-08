В Киеве будут судить рецидивиста, взорвавшего гранату возле многоэтажки. Фото

В Киеве будут судить обвиняемого в хулиганстве. Во время конфликта мужчина, неоднократно имел проблемы с законом, взорвал боевую гранату возле многоэтажки.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

"Событие произошло в сентябре прошлого года в Днепровском районе столицы. Тогда в полицию Киева поступило сообщение от местной жительницы о том, что у дома по улице Вифлеемской она услышала звук, похожий на взрыв. Некоторые повреждения были обнаружены на находившейся рядом легковушке. С места следственно-оперативная группа изъяла остатки взрывного устройства", – рассказали в пресс-службе.

Полицейские установили, что к взрыву причастен ранее неоднократно судимый за имущественные преступления и хулиганство уроженец Луганщины, 1998 года рождения. Злоумышленник пришел в дом, где живет мужчина, с которым у него давний конфликт, и бросил гранату. В ходе обыска у него обнаружили еще один боеприпас.

Следствие по фактам хулиганства и незаконного обращения с оружием и боевыми припасами завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Обухове Киевской области подросток во время конфликта взорвал гранату в подъезде многоквартирного дома и скрылся. В результате взрыва есть пострадавшие.

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