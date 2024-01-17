Героин и проститутки для VIP-клиентов во время комендантского часа: в Киеве ликвидировали преступную группировку. Фото и видео

В Киеве правоохранители ликвидировали группировку, поставлявшую во время комендантского часа для vip-клиентов наркотики и проституток. В частности, цена за грамм кокаина составляла 250 долларов, а для постоянных покупателей делали скидки.

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Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Злоумышленники действовали на территории столицы и области.

"Сообщники (11 человек) через Telegram-канал распространяли рекламу услуг доставки проституток и наркотиков в комендантский час для vip-клиентов. Чтобы беспрепятственно ездить в ночное время, фигуранты сделали удостоверение волонтеров и журналистов, а также использовали фиктивные пропуски и документы различных госучреждений", – рассказали в пресс-службе.

Преступную организацию с четкой иерархической структурой и распределением ролей организовал 37-летний житель Киевской области. В свой "бизнес" он привлек еще жителей Киева и области. Они выполняли функцию курьеров, отвечали за доставку наркотических средств и трансфер проституток. Среди участников группы был военнослужащий, работник госэкоинспекции и полицейский.

Среди ассортимента наркотиков, которыми промышляли заговорщики: кокаин, амфетамин, MDMA, метамфетамин и марихуана. Цена за грамм кокаина составляла 250 долларов, а для постоянных клиентов, заказывавших сразу несколько грамм, делали скидку – 200 долларов за грамм. "Товар" обычно прятали в пакетики из-под чая, одноразовые электронные устройства для курения или маскировали под конфеты.

Правоохранители провели несколько десятков санкционированных обысков по месту жительства и в автомобилях фигурантов. В ходе мероприятий обнаружили и изъяли деньги, мобильные телефоны, фасованные наркотики, банковские карты, черновые записи.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, задержанным сообщили о подозрении за создание, руководство и участие в преступной организации и незаконное приобретение и сбыт наркотических средств. За это подельникам грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева ликвидировали схему масштабного наркотрафика и задержали участников "бизнеса". Злоумышленники специализировались на изготовленном и сбыте каннабиса – у них изъяли "товар" на около 18 миллионов гривен.

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